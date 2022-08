AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX VILLE DE TSINGONI (976)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Ville de Tsingoni (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000888600018

Code postal / Ville : 97680 Tsingoni

Groupement de commandes : non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Moyens d’accès aux documents de la consultation

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Mohamed DAOUDA – Mail : dst@mairie-tsingoni.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Voir le règlement de la consultation

Capacité économique et financière : Voir le règlement de la consultation

Capacités techniques et professionnelles : Voir le règlement de la consultation

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :

Jeudi 09 juin 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : non

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : Accord-cadre à bon de commande – Travaux d’entretien, de maintenance et de dépannage de l’éclairage public de la ville de TSINGONI

Classification CPV : 34993000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Il s’agit des travaux d’entretien, de maintenance et de dépannage des installations d’éclairage public

relevant de la gestion de la ville de TSINGONI. Ce marché a pour objet d’assurer le fonctionnement régulier de l’éclairage suivant les prescriptions réglementaires en vigueur et de maintenir en parfait état de fonctionnement toutes les parties des installations basse-tension.

Lieu principal d’exécution : Commune de TSINGONI

Durée du marché (en mois) : 48

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

SECTION 5 : INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT :

Lot 1 – Zone 1 – VILLAGE TSINGONI – MROALE

Classification CPV : 34993000

Valeur estimée du lot hors TVA : 100000 euros

Lieu d’exécution du lot : TSINGONI – MROALE

LOT :

Lot 2 – ZONE 2 – VILLAGE DE COMBANI

Classification CPV : 34993000

Valeur estimée du lot hors TVA : 50000 euros

Lieu d’exécution du lot : COMBANI

LOT :

Lot 3 – ZONE 3 – VILLAGE DE MIRERENI

Classification CPV : 34993000

Valeur estimée du lot hors TVA : 50000 euros

Lieu d’exécution du lot : MIRERENI

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : non

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

09 mai 2022