Mister Europe Euronations 2022, des étoiles plein les yeux pour Mayotte

Malgré un vol retardé de près de 45mn, les 10 finalistes ont surtout pu se délecter, à leur arrivée ce vendredi, des plaisirs inavoués des embouteillages et de l’attente aux abords de l’embarcadère de Petite-Terre. Initialement prévu à 15h, la conférence de presse à l’Hôtel de ville de Mamoudzou n’aura eu lieu que bien après 17h. Une organisation prise de court qui a dû s’adapter aux aléas de la vie quotidienne mahoraise.

Un accueil en grande pompe

Loin d’avoir refroidi l’enthousiasme des musiciens et des danseuses du parvis de l’Hôtel de ville, l’ambiance fut des plus chaleureuses avec le chigoma d’accueil pour souhaiter la bienvenue aux finalistes. Les 10 candidats ont ensuite participé à la conférence de presse en présence, entre autres, de Hamidani Magoma deuxième adjoint au maire, Rachel Quesney la présidente du Comité Mister Europe Euronations ou encore Mariame Hassani, présidente de Niora Za Messo. Annaëlle Moussa maire du Conseil municipal des jeunes de Mamoudzou a également tenu à faire le déplacement « il était importante que je sois là pour représenter le conseil municipal des jeunes et pour représenter ma fonction de maire ».

Elire l’homme d’exception qui incarnera l’Europe-nation

Originaire de Turquie, d’Azerbaïdjan ou encore de Belgique, le concours Mister Europe Euronations entend avant tout « participer à la naissance de l’Europe-nation en élisant l’homme d’exception qui l’incarnera », précise le site des organisateurs. Pour le candidat français, cette semaine d’épreuves se jouera à domicile. Mahorais de Sada, Fedhila Haidar aura le plaisir d’être soutenu par son public, surtout lors de la grande finale qui se déroulera le 14 mai prochain place de la République à Mamoudzou.

Un nouveau coup de projecteur pour l’île au lagon

A travers les multiples activités proposées dans le cadre de leur venue, qu’il s’agisse, entre

autres, de la découverte du mont Choungui ou la course à la pirogue, l’objectif de cette semaine est la mise en valeur de la culture de l’île. En témoigne la journée gastronomique organisée à Sada au lendemain de leur arrivée. L’association Niora Za Messo qui porte le projet à l’échelle locale en partenariat avec le comité Mister Europe Euronations, participe ainsi à la promotion des traditions et de la culture de l’île.

Un nouveau coup de projecteur pour mettre en lumière la beauté des lieux et promouvoir Mayotte auprès d’un large public à visée internationale, notamment grâce à l’impact des réseaux sociaux ; une manière de rendre hommage à l’hospitalité intangible des mahorais loin des polémiques évanescentes.

Pierre Mouysset