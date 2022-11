L’offre de formation en lien avec la jeunesse et le sport enrichie par un nouvel organisme

Selon le rectorat « MIFAC est spécialisé dans les formations professionnelles aux métiers qui relèvent du champ Jeunesse, Sports, Engagement. Nous y retrouvons les formations aux métiers liés au socio culturel, à l’éducation populaire, aux sports et à l’environnement ».

Habilité par les services du rectorat (DRAJES) sur le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, cette formation d’un niveau supérieur est mise en œuvre pour la première fois à Mayotte et se termine au bout de 18 mois de formation en alternance.

MIFAC, une réelle opportunité pour Mayotte

Ayant obtenu le statut de centre de formation d’apprentis aux métiers du Sports et de l’Education populaire, MIFAC va permettre aux jeunes âgés de 16 à 30 ans « de se former sous le statut d’apprentis ». Une réelle opportunité pour Mayotte « qui va permettre, selon le rectorat, d’une part aux jeunes de se former tout en découvrant le monde professionnel, et, d’autre part, aux milieux associatifs, de l’entreprises et de la fonction publique de se professionnaliser au contact de futurs professionnels du milieu ».

Une vraie avancée venant compléter les différents parcours existants et qui va permettre aux jeunes étudiants mahorais de poursuivre « leurs formations initiales dans le domaine du sport et de l’éducation populaire sans quitter le département soit sous le statut d’étudiant soit dans le domaine de l’apprentissage ».

Pour en savoir plus sur les formations : https://www.ac-mayotte.fr/jeunesse-engagement-et-sports-121941