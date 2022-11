L’œuvre de Tolkien s’invite au CUFR de Dembéni le 13 mai prochain

La conférence sera animée par le professeur d’histoire et géographie et Délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC), Aurélien Dupouey-Delezay. Ce dernier mène sur Tolkien des recherches indépendantes notamment en ayant publié dans la revue Caliban un article sur l’effondrement dans l’œuvre de cet écrivain.

Toutefois dans le cadre de la conférence de ce vendredi, il s’agira de tenter de comprendre les multiples contradictions apparentes à travers l’œuvre de Tolkien. Si la religion catholique prend une place prépondérante dans la vie de l’écrivain, ses écrits laissent toutefois transparaître une cosmogonie qui n’est pas uniquement réduite à cette religion monothéiste.