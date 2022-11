Du passé au présent, un week-end sous les auspices du lien Armée-Nation

Alors que la guerre frappe à nouveau le sol européen, la célébration du 8 mai, commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, se drape d’une envergure inédite au regard des tragiques événements en Ukraine. Dans son discours célébrant le 77e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de Mayotte, Claude Vo-Dinh a rappelé que « l’Humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire », n’oubliant pas de souligner que « chaque année la nation porte son regard et son affection vers celles et ceux qui se sont battus avec abnégation ». Une commémoration ayant mis en exergue que « la mémoire est un héritage autant qu’une leçon ».

Renforcer le lien Armée-Nation

Une leçon qui appartient à chacun de s’approprier et de cultiver. Alors que la célébration de Camerone s’est tenue le week-end dernier, les portes ouvertes de la Légion étrangère se sont tenues ce samedi et dimanche, après les festivités du ramadan afin de toucher le plus large public possible. Selon le colonel Axel Girard, commandant du Détachement de Légion étrangère de Mayotte (DLEM) depuis juillet 2021, « il s’agit d’un événement important pour nous car nous montrons où nous travaillons et nous présentons nos différentes missions au public ». Un moment crucial pour « renforcer le lien Armée-Nation » et ce, d’autant plus que durant deux années, les portes ouvertes n’ont pu se tenir en raison de la crise sanitaire.

Le public n’a pas manqué de répondre présent à ces festivités. Les légionnaires ont disposé de ces deux jours pour donner à voir leur équipement ainsi que leur armement aux plus curieux. Armes, véhicules, sac à dos et rations militaires, le moindre rouage de l’institution s’est dévoilé sous les yeux ébahis des visiteurs. Outre les activités pour les plus petits, telles que la pêche au canard ou encore le parcours commando adapté, de nombreux stands ont été mis à disposition afin de mettre en avant le savoir-faire local. Selon Mme Koro, commerçante ayant une boutique rue du commerce, les portes ouvertes de la Légion étrangère sont « une vitrine pour nos travaux de couture ».

Présentation de la bande-dessinée La Légion étrangère, Honneur et fidélité

Une vitrine, la DLEM en a bénéficié également grâce à la présence de la scénariste Laure

Kuntz et Yann Sougey-Fils à l’origine de la bande-dessinée La Légion étrangère, Honneur et fidélité. En séance de dédicace pour la sortie de leur ouvrage, les discussions succèdent aux échanges avec les curieux qui se dirigent vers leur stand.

Pour Yann Sougey-Fils ce week-end aura également été l’occasion de revoir un des jeunes ayant participé à création de la bande-dessinée Les enfants du lagon. « Mon fils spirituel, Nassuf. Je suis toujours en contact avec lui. Quand nous avions fait les ateliers de bande dessinée l’année dernière en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse, il était des plus investis dans la production des dessins pour Les enfants du lagon ». « Durant ces deux jours, il est venu nous accompagner sur notre stand. Intéressé par l’armée nous l’avons présenté aux gradés pour qu’il puisse discuter de son parcours », poursuit le dessinateur dont l’enthousiasme traduit une affection quasi paternelle à l’égard de ce jeune.

Entretenir inlassablement le pont entre le passé et le présent

Une anecdote qui en dit long sur les liens qui se tissent à Mayotte. Le garçon passionné par la chose militaire souhaite s’orienter « vers les chasseurs alpins, pour avoir une vie trépidante ». Des échanges, des discussions, des souvenirs ressurgissant, le passé côtoie le présent pour le mettre en exergue. Indéniablement, l’humain, d’hier et d’aujourd’hui, aura été au centre de toutes les attentions.

Pierre Mouysset