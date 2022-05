AVIS DE CONSTITUTION SCI ABDALLAH M. MAIMOUN

Des commémorations du 8 mai 1945 aux portes-ouvertes de la Légion étrangère ce samedi et dimanche, le lien Armée-Nation s’entretient dans le souvenir et la curiosité. Un moyen pour faire le pont entre le passé et le présent tout en entretenant la mémoire de ceux qui ont œuvré à la paix par leur sacrifice ultime.