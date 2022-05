1er parc d’attraction pour petits et grands à Mamoudzou

La queue s’allongeait ce dimanche après-midi pour une sortie loisirs pour petits et grands. Le parc d’attraction mis en place par la ville a ouvert au public ce samedi 7 mai. Stand de tir au but, auto-tamponneuses, machines à jetons, toboggan gonflables… le maire inaugurait l’aire de loisirs à 11h30. Ambdilwahedou Soumaïla et une partie des conseillers municipaux ont testé les stands.

Le parc d’attraction restera installé sur le parking du marché couvert, en plein centre de Mamoudzou jusqu’au 7 juin 2022 pour accueillir les petits et les grands de 11h à 22h tous les jours de la semaine. Une initiative heureuse en pleine vacances scolaires.

C’est une première à Mayotte. L’opération a fait l’objet d’un marché public dans le cadre d’une expérimentation, et c’est un prestataire réunionnais qui l’a remporté, les Tangama, liés à la famille Lemery que nous avions interviewée il y a 5 ans . La ténacité paie.

Vous avez un mois pour tester les attractions, l’entrée est à 5 euros.

A.P-L.