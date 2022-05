En stage au Medef de La Réunion, une jeune mahoraise aura su marquer les esprits

« L’économie de La Réunion n’est pas seulement réunionnaise mais liée à l’océan Indien et avoir une stagiaire venant de Mayotte a été une opportunité pour mieux cerner les enjeux de la jeunesse de l’île ». Jointe par téléphone, Madame Franscia Chan Kam Man, responsable du dispositif Gadiamb du Mouvement des entreprises de France (Medef) de La Réunion, n’a pas tari d’éloges au sujet de Sonia, stagiaire au sein de l’organisation. « Nous avons été ravis de l’avoir parmi nous ».

« J’ai su m’améliorer au fur et à mesure »

« Nous avons des liens avec le Medef de Mayotte, nous connaissons les enjeux économiques de l’île mais avoir une étudiante en stage chez nous a été une opportunité pour mieux cerner les défis de la jeunesse et ses problématiques. Nous avons vu Mayotte au travers de son regard », poursuit sa tutrice. Sonia est en effet en première année de BTS au Lycée des Lumières de Kawéni. Pendant 6 semaines, jusqu’à ce vendredi, elle a œuvré en tant que stagiaire au sein du service commercial du Medef où elle a été en contact avec des petites, moyennes et grandes entreprises réunionnaises.

« Au départ je ne me sentais pas capable, c’était une de mes craintes. Mais j’ai su m’améliorer au fur et à mesure. On nous a toujours dit que l’on n’était pas bien vu à La Réunion, j’ai eu la possibilité de faire changer certains regards sur la jeunesse de Mayotte », témoigne la jeune stagiaire.

Gadiamb, un contrat de professionnalisation de 6 mois

Le Medef est très impliqué auprès de la jeunesse notamment dans la perception du monde de l’entreprise. « A La Réunion, nous avons deux actions phares, Entreprendre pour mieux apprendre et le Monde de l’entreprise avec l’intervention de dirigeants de société auprès d’élèves pour les aider à mieux comprendre ce qu’est une entreprise », explique Madame Chan Kam Man, avant de poursuivre, « l’ouverture est totale, tout est possible ».

C’est dans cette optique que le Medef de La Réunion a mis en place le dispositif Gadiamb, un contrat de professionnalisation de 6 mois à destination de jeunes éloignés du monde du travail. Une opportunité pour forger ses aptitudes professionnelles et comprendre les attentes du milieu des entreprises. Les dispositifs à l’attention de la jeunesse sont bel et bien un atout et répondent aux problématiques de chômage mais aussi d’insertion socio-économique. Quant à Sonia, concernant son projet professionnel, « il est en devenir, j’y travaille en ce sens ».

Pierre Mouysset