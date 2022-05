Croissance du secteur hôtelier à Mayotte

Les affaires reprennent, après une année 2020 où le secteur hôtelier avait été affecté par la crise sanitaire liée à la Covid-19. En 2021, la fréquentation hôtelière à Mayotte retrouve quasiment son niveau de 2019. L’offre de chambres se rapproche ainsi de son niveau d’avant-crise, avec 7.300 chambres disponibles en moyenne chaque mois contre 7.900 en 2019 mais seulement 6 600 en 2020

Cette offre de chambres en augmentation s’accompagne d’une hausse du taux d’occupation

des chambres, qui atteint 74 % en moyenne sur l’année 2021 (hors mois de janvier). Celui-ci se situe ainsi légèrement au-dessus du niveau de 2019 (70 %). Il était de 52 % en 2020 (hors mois de mars). Le taux d’occupation de chambres à Mayotte en 2021 est supérieur à celui de La Réunion (57 %).

La fréquentation hôtelière atteint un point bas en avril-mai, quelques semaines après le confinement de février et mars : seulement 58 % des chambres sont occupées en moyenne sur la période. Le trafic aérien étant alors très limité, les hôtels ne peuvent quasiment pas bénéficier de la venue de touristes d’affaires, qui constituent habituellement une part importante de leur clientèle : le nombre d’arrivées depuis l’Hexagone et La Réunion à l’aéroport de février à mai est inférieur de 61 % à son niveau de 2019.

Le taux d’occupation remonte au-dessus de 70 % à partir de juin et pour le reste de l’année, sauf en décembre. Il culmine au-dessus de 80 % entre septembre et novembre, dans un contexte d’allégement des mesures sanitaires (levée des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés notamment) et de vacances scolaires pour les résidents de l’île. Au final, le taux d’occupation est supérieur au niveau de 2019 pour tous les mois, excepté en avril.

Entre juin et août, avec les vacances scolaires, le nombre de nuitées dépasse le seuil des 7.000 nuitées mensuelles.