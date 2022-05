Bond de 33% des créations d’entreprises en 2021 sous l’effet du micro-entreprenariat

Il y a deux ans, Mayotte avait été désignée comme le département le plus dynamique en terme de création d’entreprise. Nous restons dans le peloton de tête avec 1.802 entreprises créées dans les secteurs marchands non agricoles. Leur nombre augmente ainsi de 33 % par rapport à 2020, et atteint un nouveau record. C’est plus du double des 850 créations d’entreprises annuelles enregistrées en moyenne entre 2012 et 2018, avant leur envolée à partir de 2019. En 2021, nous sommes seulement devancés par la Guyane (+ 47 %).

Cependant, il reste nettement inférieur à la moyenne nationale (19,7 %),ce qui traduit le fait que, malgré son fort dynamisme depuis trois ans, le développement de l’entrepreneuriat à Mayotte accuse encore du retard par rapport au niveau national.

La mise en place du statut de micro-entrepreneur à Mayotte à compter de mai 2020 a stimulé les créations d’entreprises. Ainsi, 488 entreprises sont créées sous ce statut en 2021, et 247 en huit mois en 2020, contribuant ainsi pour la moitié à la hausse des créations d’entreprises. Ce statut engendre 27 % de l’ensemble des créations de 2021, contre 61 % au niveau national.

Mais les créations sous d’autres statuts (SA, SARL, SAS, etc.) augmentent également

fortement en 2021 (+ 30 %). Elles représentent 27 % des créations d’entreprises, comme au niveau national.

Ce qui est intéressant, c’est que le statut de microentrepreneur n’a pas avalé les autres types de création, puisque le nombre de créations d’entreprises individuelles augmente de 13 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit pour beaucoup de régularisation de commerces informels.

Elles n’emploient quasiment pas de salariés, elles sont 1,8% à le faire au moment de leur création, contre 2,2 % en moyenne nationale. C’est nettement moins qu’en 2020 et qu’en 2019, en lien avec la création du statut de micro-entrepreneur.

La hausse des créations d’entreprises est la plus forte dans les services aux particuliers et les services aux entreprises. Ces deux secteurs sont en effet ceux où l’on compte le plus de créations sous le statut de micro-entrepreneurs : respectivement 46 % et 38 %. Les créations sont également dynamiques dans le secteur du commerce et réparation (y compris automobile), qui est celui où les créations d’entreprises sont les plus nombreuses.

Alors qu’elles étaient légèrement majoritaires en 2017 et 2018, les femmes sont un peu moins nombreuses que les hommes parmi les créateurs d’entreprises individuelles en 2021, comme en 2019 et 2020 (47 %). Cette part est toutefois supérieure au niveau national (43 %). Les femmes sont par ailleurs aussi nombreuses que les hommes parmi les microentrepreneurs en 2021.

Les femmes sont majoritaires parmi les créateurs d’entreprises dans les activités pour la santé humaine et action sociale, le commerce et les services aux particuliers. À l’inverse, les hommes prédominent largement parmi les créateurs dans la construction (93 %) et les activités de services administratifs et de soutien (79 %).

Alors que la population est très jeune ici, les créateurs d’entreprises individuelles sont en moyenne plus âgés à Mayotte qu’au niveau national, mais leur âge moyen tend à diminuer. Ainsi, les créateurs d’entreprises de moins de 30 ans sont plus nombreux en 2021

(24 %) qu’en 2019 (20 %). La part de moins de 30 ans culmine à 32 % parmi les micro-entrepreneurs.

A.P-L.