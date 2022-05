AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SASU MAYOTTE PLAISANCE

DSP Port de plaisance de Mayotte

Marche N° MAPA-22-5-SMP

Réparation des ouvrages existants

(suite infructuosité du marché n° MAPA-22-3-SMP)

1) ORGANISME ACHETEUR :

SASU MAYOTTE PLAISANCE

Adresse : place Mariage, CS 73904,

97641 Mamoudzou cedex, Mayotte

Siret 897 409 363

Personne de contact dans le cadre du présent marché :

Hindou MADI-SOUF (Ingénieure Cheffe

de projets infrastructures)

Tel. : 06 39 69 41 88;

E-mail : m-s.hindou@mayotte.cci.fr

Ibrahim MASSOUNDI (Ingénieur Chef

de projets infrastructures)

Tel. : 07 88 84 14 45;

E-mail : i.massoundi@mayotte.cci.fr

Raïssana BACAR (Responsable

juridique)

E-mail : braissa@mayotte.cci.fr

2) REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCI Mayotte) en sa qualité de président de la SASU

représentée par M. Bourahima ALI OUSSENI.

3) OBJET ET DURÉE DU MARCHÉ :

La consultation concerne des travaux de réparations et de changement d’accessoires sur les ouvrages existants du

port de Mamoudzou.

4) TYPE DE PROCÉDURE DE PASSATION ET NOMENCLATURE

Marché en procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:FR:PDF) est :

Code CPV principal : 45242210-0 (Port de plaisance)

5) MODES DE PUBLICITÉ RETENUS :

Annonces :

– dans un journal d’annonces légales local ;

– sur le site de la CCI Mayotte: https://www.mayotte.cci.fr/marches;

– sur le BOAMP ;

– Sur la plateforme des achats de l’Etat (PLACE).

6) CONTENU DE LA MISSION – DESCRIPTION DES BESOINS

Le contenu détaillé de la mission est défini dans les documents de consultation.

7) LIEU D’EXÉCUTION

Mayotte.

8) MODALITÉS DE TRANSMISSION ET DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES

Sous peine d’irrecevabilité, les offres seront présentées sous forme dématérialisée sur la plate-forme des achats de

l’État (PLACE) à l’adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Les offres comprendront obligatoirement la proposition de prix et tous les renseignements demandés dans les

documents de consultation.

Condition requise : l’offre doit être rédigée en langue française.

L’unité monétaire de paiement est l’euro. Les prix sont fixés hors TVA et TTC.

Les offres des candidats auront une durée de validité de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite

fixée pour la remise des offres.

9) MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Les candidats peuvent obtenir le dossier en le téléchargeant sur le site internet de la CCI Mayotte

(https://www.mayotte.cci.fr/marches) ou sur la plate-forme des achats de l’État (PLACE) à l’adresse :

https://www.marches-publics.gouv.fr.

En cas de téléchargement sur le site internet de la CCI Mayotte, le candidat devra régulièrement vérifier si le

dossier de consultation n’a pas fait l’objet de modifications.

10) CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES OFFRES :

• Qualité de la proposition technique : 40 points

• Prix : 60 points

11) CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS :

Les factures seront adressées et transmises au Maître d’Ouvrage pour validation via les adresses suivantes :

m-s.hindou@mayotte.cci.fr et i.massoundi@mayotte.cci.fr avant dépôt sur la plateforme via la plateforme Chorus

Pro.

Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement conformément

aux dispositions des articles L2192-10 et R2192-10 et suivants du Code de la commande publique.

12) INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS

Tribunal administratif de Mayotte.

13) DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES

Date de dépôt initial : Vendredi 15 avril 2022 à 12 heures (heure de Mayotte)

Nouvelle date de dépôt : jeudi 19 mai 2022 à 12 heures (heure de Mayotte

14) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION

05/05/2022