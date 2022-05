La Course de pneus renoue avec son public en 2022

Le Championnat se déroule cette année du 6 au 12 mai, avec une course par intercommunalité :

– Acoua, le vendredi 6 mai (Intercommunalité du Nord)

– Pamandzi, le samedi 7 mai (Communauté de communes de Petite-Terre)

– Chirongui, le mardi 10 mai (Intercommunalité du Sud)

– Tsingoni, le mercredi 11 mai (Communauté de communes du Centre-Ouest)

– Dembéni, le jeudi 12 mai (Communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou)

Les deux dernières éditions, 2020 et 2021, se sont déroulées à huit clos pour s’adapter aux restrictions sanitaires alors en vigueur. Cette année 2022 signe le retour du public et de l’effervescence habituelle, indiquent les organisateurs, l’agence Angalia, l’association Ufolep et des communes d’accueil.

Le top départ est donné à 8h chaque jour. 160 enfants participent à chacune des courses, soit 800 enfants au total. A chaque course, les 20 premières filles et les 20 premiers garçons seront qualifiés pour la grande finale de Mamoudzou.

Cette année, la grande Course de Pneus organisée par la ville de Mamoudzou et l’agence Angalia se déroulera elle aussi dans sa version traditionnelle, sur le bitume de Mamoudzou ! Rendez-vous est donné le samedi 25 juin prochain pour les festivités.

Les enfants seront les premiers sur la ligne de départ, suivi ensuite par les équipes d’adultes.

Pour les infos sur le Championnat et la Course, se rendre sur le site dédié.

Durant les vacances scolaires de mai, la ville de Mamoudzou organise les sélections communales de la Course de pneus du 2 au 13 mai 2022 de 9h à 12h :

Du 2 au 4 mai sur le parvis de la MJC de M’gombani et sur le terrain de foot de Kaweni ;

Du 5 au 9 mai au plateau de Doujani et sur le terrain de foot du Baobab ;

Du 10 au 12 mai sur les terrains de foot de Vahibé, Passamaïnty et Tsoundzou.

Les lauréats des sélections participeront à la grande Course de pneus qui aura lieu en juin prochain.

Pour participer, inscrivez-vous directement sur place ou par e-mail en téléchargeant votre dossier d’inscription ici.