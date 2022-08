AVIS DE MARCHÉ – VILLE DE BANDRABOUA

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Mairie de Bandraboua

Représenté par M. Ahamada FAHARDINE, Le Maire

SIRET : 20000872000019

238, Rue de l’hôtel de Ville 97650 Bandraboua

Tel : 0269 62 54 18

SECTION 2 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Condition de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle – conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation

Date et heure limites de réception des plis :

06 Juin 2022 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de l’offre initiale) : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET DE SECURISATION DES RUES DE LA COMMUNE

CPV – Objet principal : 45000000.

Type de marché : Travaux

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de Bandraboua

Durée du marché (en mois) : 3

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.

SECTION 4 : LOTS

Description du lot n° 1 :

Réfection de la chaussée – secteurs A, B, C et D

Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.

CPV – Objet principal : 45233252.

Description du lot n° 2 :

Assainissement des eaux pluviales – rue Hacomba – Dzoumogné

Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.

CPV – Objet principal : 45232130.

Description du lot n° 3 :

Assainissement des eaux pluviales – rue de la bibliothèque – Dzoumogné

Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.

CPV – Objet principal : 45232130.

Description du lot n° 4 :

Assainissement des eaux pluviales – rue Kourougnantsou – Bandraboua

Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.

CPV – Objet principal : 45232130.

Lieu d’exécution des travaux : Commune de Bandraboua

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : Non

SECTION 5 : COMMUNICATION

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil d’acheteur : https://private.e-marchespublics.com/

Identifiant interne de la consultation : RENOVOIRIES22

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur

Contact : M. Djamaldine MADI

email : djamaldine.madi@mairie-bandraboua.fr