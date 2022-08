AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – VILLE DE BANDRABOUA

POUVOIR ADJUDICATAIRE :

Commune de Bandraboua, représenté par le Maire Ahamada FAHARDINE,

Service : Direction des affaires culturelles et sportives

PROCÉDURE :

Procédure adaptée, article 28 du code des marchés publics.

LIEU D’EXÉCUTION :

Sur le territoire de Mayotte.

OBJET DU MARCHÉ :

Marché publique de travaux à bon de commande pour :

Rénovation de l’éclairage des équipements sportifs de la commune.

ALLOTISSEMENT :

2 Lots.

RETRAIT DU DOSSIER ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Mairie de Bandraboua BP48 97650 BANDRABOUA, auprès du secrétariat de la Direction des affaires culturelles et sportives, ou contacter MINIHADJI Mourtadhoi par mail à dacs@mairie-bandraboua.fr, tél : 0269 62 54 18/ Fax : 0269 62 54 17 Mobile : 0639 69 71 72 .

COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION :

– AAPC (Avis d’Appel Public à la Concurrence) ;

– A.E (Acte d’Engagement);

– BPU (Bordereau des Prix Unitaires);

– DQE

– Cahier de charges.

– Cahier de charges tecchniques

COMPOSITION DE VOTRE OFFRE :

– DC1 (remplie, daté et signé) ;

– DC2 (remplie, daté et signé) ;

– A.E (remplie, daté et signé) ;

– BPU (rempli, daté et signé) ;

– Cahier de charges ;

– Mémoire technique

MODALITÉ D’ENVOI DES OFFRES :

Votre offre devra être déposée sur simple enveloppe contre récépissé de dépôt à l’adresse ci-dessus, et portera les mentions : « Rénovation de l’éclairage des équipements sportifs, Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture de plis ».

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Le 3 juin 2022 à 12 heures.

CRITÈRES DE SÉLECTION :

Les critères de jugement des offres seront les suivants :

– Le prix des prestations : 40%

– Valeur technique de l’offre : 60%

Provenance et les caractéristiques : 30%

Modalité d’organisation du chantier 15%

Modalité de retraitement des déchets : 5%

Pour chacun de ses critères, l’offre la moins disante (sauf si jugée anormalement basse) sera attribué la note maximale de 100. Les autres offres auront des notes proportionnellement décroissantes.

Les attestations et certificat prévus à l’article 46 du code des marchés publics seront demandés à l’attributaire du marché qui devra les remettre dans un délai de 10 jours à compter de la demande de la Commune de Bandraboua.

RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRES :

Les variantes ne sont pas autorisées

En cas d’attribution à un groupement, celui-ci prendra la forme d’un groupement solidaire.

Les offres seront rédigées en langue français et renseignées en Euros.

Le pouvoir adjudicateur pourra ne pas donner suite à cette consultation, si le prix proposé par les candidats, lui paraisse trop élevés.