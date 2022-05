Médaille de l’engagement ultramarin pour les deux lauréats mahorais de “Voix des outre-mer”

Eddy Haribou et Chaima Assani ont reçu la médaille de l’engagement ultramarin des mains du ministre des outre-mer pour leurs résultats au concours de chant lyrique.

Après avoir remporté la finale territoriale de “Voix des outre-mer” au lycée des Lumières, Eddy Haribou et Chaima Assani ont concourru à ‘Opéra Bastille à Paris le 10 janvier 2022, où ils avaient remporté respectivement, le 1er prix Jeune Talent, et une mention encourageante dans la catégorie des moins de 21 ans.

Ces deux jeunes chanteurs lyriques viennent d’être distingués par le ministre de l’Outre-Mer et ont obtenu la « médaille d’honneur de l’engagement ultramarin, échelon bronze » (pour la première promotion).

Cette médaille – avec ses trois échelons bronze, argent et or – est destinée à mettre à l’honneur les personnes s’étant distinguées par leur engagement personnel au service des Outre-mer. Elle a notamment vocation à récompenser ceux qui, forts de mérites exceptionnels, servent au quotidien ces territoires, ainsi que les volontaires les plus méritants du Service militaire adapté (SMA), principal dispositif d’insertion socio-professionnelle à destination des jeunes en Outre-mer.

La Présidente de l’Office Culturel Départemental (OCD), Zouhourya Mouayad Ben et toute l’équipe de l’OCD tiennent à féliciter chaleureusement les jeunes médaillés et leur souhaitent une bonne continuation dans le chant: « Nous sommes très fiers de cette mise à l’honneur de ces jeunes talents mahorais. C’est une très belle distinction ».

Ils remercient le contreténor Fabrice Difalco et toute l’équipe de l’Association les contres courants dirigée par Julien Leleu, pour tout le travail qu’ils ont accompli et l’accompagnement qu’ils ont réalisé avec nos candidats pour avoir aujourd’hui ce résultat.

Âgé de 17 ans, Eddy Haribou est originaire de Sada où il poursuit ses études en classe de Terminale générale. Il a obtenu le « PRIX JEUNE TALENT » à la finale de la 4ème Edition du concours « voix des outre-mer » à l’Opéra la Bastille à Paris le 10 janvier 2022.

Âgée de 15 ans, Chaima Assani est originaire de Mirereni Keli. Elle est en classe de seconde au lycée de Chirongui. Elle a obtenu la « Mention Encouragement » à la finale de la 4ème Edition du concours « voix des outre-mer » à l’Opéra la Bastille à Paris le 10 janvier 2022.