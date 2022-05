Les secrets de la Légion se dévoilent en bulles

« Partout et toujours, je les ai trouvés pareils à eux-mêmes, et par conséquent les meilleurs. Dignes et intrépides sous le feu, ils restent fidèles à la règle d’honneur qui interdit à la Légion de courber la tête devant le souffle horrible de la mort ». Si les propos tenus par le Maréchal Juin datent de 1952, la vérité qu’ils renferment est immuable, traversant les décennies sans s’altérer. Qu’il s’agisse des faits d’arme de Camerone, Diên Biên Phu ou encore de Kolwezi, les ouvrages qui retracent l’épopée de la Légion étrangère sur les multiples théâtres d’engagement sont multiples.

La solidarité est consubstantielle à la Légion étrangère

Si le combat a forgé les lettres de noblesses à la Légion, il est également un autre domaine, éclipsé par les faits de gloire, où elle sait se distinguer : la solidarité. « En septembre dernier, lors de notre rencontre avec le général Lardet, le commandant de la Légion étrangère, a demandé à ce que notre projet de bande-dessinée mette en avant la dimension solidaire de l’unité », nous apprend Martial Debriffe, éditeur aux éditions du Signe. « Le délai souhaité par le général s’est révélé être très court, l’ouvrage se devait d’être prêt pour la cérémonie de Camerone de cette année ».

Le pari a été relevé au prix de nombreuses nuits blanches pour le dessinateur, Yann Sougey-Fils et la scénariste Laure Kuntz. Une prouesse d’autant plus remarquable que « chaque planche de la BD La Légion étrangère, Honneur et Fidélité a été validée deux fois, pour le scénario et pour les couleurs. Chaque bulle, chaque couleur des uniformes au képi blanc ont été validés par les services de la Légion étrangère ». Un travail véritablement cousu main pour satisfaire aux exigences de la Légion étrangère.

Non content de mettre en exergue la solidarité au sein de la Légion, l’ouvrage apprendra ainsi au lecteur qu’il existe des établissements pour la convalescence et la réinsertion professionnelle au profit des légionnaires. Et au-delà, le livre renferme aussi une spécificité innovante : la réalité augmentée.

Ainsi, en téléchargeant l’application de l’édition du Signe (disponible sur AppStore et GooglePlay), le lecteur aura accès à du contenu multimédia lui permettant d’approfondir ses recherches. Une interaction qui fait le lien entre passé et présent.

Le musée d’Aubagne : bien plus qu’un musée, un sanctuaire

Outre la bande-dessinée, un autre ouvrage a également été produit pour la célébration de la bataille de Camerone, Les secrets de la Légion étrangère, réalisé avec le photographe multi-primé Frantisek Zvardon. Toujours selon monsieur Debriffe, « l’idée de ce projet est née à la suite de notre visite du musée de la Légion à Aubagne. Nous avons constaté qu’il n’y avait pas de livre propre à ce lieu. Nous souhaitions donc inviter le public à y pénétrer pour qu’il touche du doigt la valeur hautement symbolique du musée ».

Pour réaliser l’ensemble des photos, « le musée a été fermé pendant une semaine entière

afin que Frantisek Zvardon puisse travailler en toute osmose avec le musée ». Par un chemin photographique, le lecteur s’enfonce peu à peu dans les méandres de l’endroit, depuis l’extérieur du musée jusque dans ses entrailles. C’est ici que repose la relique de la main en bois du Capitaine Danjou, ou encore dans la salle d’honneur que les jeunes légionnaires prêtent serment avant de partir dans leur régiment d’affectation. Là aussi, afin d’approfondir le contenu de l’ouvrage, la réalité augmentée permet d’avoir accès à du contenu inédit.

Des rencontres prévues en cette fin de semaine

Les deux ouvrages seront mis à l’honneur lors des journées portes-ouvertes de la Légion étrangère, où la scénariste et le dessinateur de la bande dessinée seront présents les 7 et 8 mai prochains.

En outre, une séance de dédicace aura également lieu le vendredi 6 mai au Carrefour de Petite-Terre à partir de 15 heures. Si la bande dessinée sur la Légion étrangère sera mise à l’honneur, le dessinateur aura également le plaisir de dédicacer les BD Les enfants du Lagon ainsi que Mayotte, rencontre de peuples et de civilisation. Un point d’orgue pour la culture et la littérature sur l’île aux parfums.

La Légion étrangère, Honneur et fidélité, aux éditions du Signe, disponible à partir de la semaine du 9 mai dans les principales librairies de l’île, au prix de 19,90 euros.

Les secrets de la Légion étrangère, aux éditions du Signe, disponible à partir de la semaine du 9 mai dans les principales librairies de l’île, au prix de 20 euros.

Pierre Mouysset