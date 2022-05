Denis Robin à Mayotte ce mercredi sur les problématiques maritimes

C’est dans un contexte plus favorable qu’en 2011 qu’arrive Denis Robin. A l’époque, la grève dite contre la vie chère, avait donné lieu à 44 jours de blocage de l’île. Celui qui en avait été le préfet 2 ans auparavant, avait été envoyé en tant que négociateur pour seconder le préfet Thomas Degos, mais les négociations avaient tourné court.

Nommé Secrétaire général de la mer en janvier 2018, Denis Robin anime et coordonne les travaux d’élaboration de la politique du gouvernement en matière maritime, propose les décisions qui en découlent et s’assure de la mise en œuvre de la politique arrêtée.

Il vient trois jours à Mayotte, du mercredi 4 au vendredi 6 mai. Denis Robin est invité par Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime français, à l’occasion de la mise en place du 1er Cluster maritime à Mayotte. C’est le 8ème ultramarin, dont nous avions annoncé la création. Il s’agit d’une plateforme réunissant les professionnels de la mer, pour développer et renforcer les filières économiques du secteur maritime, aider les entreprises à se développer à l’international et relever les défis du secteur maritime en matière de transition énergétique, d’emploi et de formation, d’innovation, de recherche et de développement.

Denis Robin devrait ensuite rencontrer les acteurs de la Chambre d’Agriculture et de la pêche (CAPAM), et se pencher sur la formation maritime insuffisamment développée à Mayotte, et enfin, rencontrer les acteurs du port de Longoni.

A.P-L.