INSEE : Des décès en hausse de 27% en 2022 par rapport à 2019 à Mayotte

Du 1er janvier au 18 avril 2022, la France enregistre 212.585 décès, toutes causes confondues, soit 6,5 % de plus qu’en 2019 (+ 13.052 décès). « Ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines », nous rapportent les dernières statistiques mensuelles de l’INSEE sur la mortalité en France. Une publication qui date du début de la crise Covid, pour en mesurer les impacts.

Pour suivre l’évolution de la mortalité en 2022, comme pour le suivi de la mortalité en 2021, l’Insee fait le choix de privilégier la comparaison avec l’année 2019, année sans épidémie Covid-19.

En France métropolitaine, le nombre de décès enregistrés entre le 1?? janvier et le 18 avril 2022 est supérieur de 6,1 % à celui mesuré sur la même période en 2019.

Sur cette période, toutes les régions de France métropolitaine enregistrent une hausse des décès. Elle est la plus prononcée en Corse (+ 17 %), en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 11 %) et en Nouvelle-Aquitaine (+ 9 %). Elle est la plus faible, inférieure à 4 %, en Normandie, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté.

A Mayotte, 1 décès supplémentaire lié au Covid début 2022

Les départements d’outre-mer (DOM) connaissent une hausse très importante des décès entre 2019 et 2022 sur la période allant du 1?? janvier au 18 avril (+ 25 %). Pour les DOM les moins peuplés, ces évolutions doivent être interprétées avec précaution, le nombre de décès pouvant davantage fluctuer d’une année sur l’autre.

La hausse des décès est particulièrement élevée à La Réunion (+ 42 %) et la moins marquée en Guyane (+ 6 %).

Département français où l’augmentation est la plus forte, La Réunion enregistre du 1er janvier au 18 avril 2022 un nombre de décès supérieur de 42 % à celui constaté sur la même période de 2019. Cette hausse est spectaculaire en janvier, + 62%, reste encore élevée de +48% en février, et de + 25 % sur la période allant du 1er mars au 18 avril.

À Mayotte, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 18 avril 2022 est supérieur de 27 % à celui constaté sur la même période de 2019.

L’INSEE ne fournit pas d’explications, mais il suffit de se rappeler qu’en janvier 2022, La Réunion connaissait le taux d’incidence au Covid 19 le plus élevé de France, soit 5.480 contaminations pour 100.000 habitants, pour en comprendre les raisons.

A Mayotte, la situation est plus compliquée à interpréter. Nous avons été très touchés en janvier par le variant Omicron, avec un taux d’incidence de 2.514 pour 100.000 habitants, mais moins sur la longueur, avec une flambée épidémique, et une chute tout aussi spectaculaire. Et le CHM a été peu impacté, notamment en réanimations. Nous avons recherché le nombre de décès liés au Covid au 7 janvier 2022, il était de 186, il est de 187 aujourd’hui. Donc un seul décès serait lié au Covid depuis le début de l’année. Mais il s’agit des décès identifiés comme liés au Coronavirus. Y en a-t-il eu d’autres, soit à domicile, soit avec des pathologies associées ? Il faut aussi noter que le territoire connaît d’autres épidémies, dont la bronchiolites. Sans doute l’ARS aura-t-elle des interprétations à fournir sur ce sujet.

Anne Perzo-Lafond