Nouvelle interruption nocturne dans les villages de Mtsahara, Hamjago, Mtsamboro et Mtsangadoua ce 29 avril à 20h

Nouvelle interruption nocturne de la distribution d’eau dans les villages de Mtsahara, Hamjago, Mtsamboro et Mtsangadoua ce 29 avril à partir de 20h jusqu’au 30 avril à 5h du matin.

La coupure a pour objectif de remplir le réservoir de tête qui subit durant les week-ends une baisse trop importante de niveau et ainsi prévenir les perturbations sur l’ensemble du secteur.

Retrouvez les communiqué de la SMAE : 50-29-04-2022-Communiqué _Coupure dans le Nord_Commune de Mtsamboro et Village de Mtsangadoua