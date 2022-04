La Délégation de Mayotte à La Réunion dévoile sa nouvelle identité

Le choix d’internaliser ce travail paraissait évident : une connaissance des missions, de l’historique et des projets du service étaient importants pour imaginer une identité qui rassemble.

Le cahier des charges était le suivant : une identité visuelle reconnaissable au premier coup d’œil, qui rappelle à la fois l’identité mahoraise tout en imposant sa présence à La Réunion. Le choix de styliser le bâtiment a été fait : il fait partie du patrimoine de Saint-Denis, chef-lieu de La Réunion, sa façade est emblématique et c’est un clin d’œil à la « Maison de Mayotte » à laquelle les usagers, notamment les plus anciens, restent attachés.

Après des travaux de réfection et de modernisation des locaux en 2017, la réorganisation et l’inauguration officielle en 2019, « cette identité visuelle, qui permettra de gagner en visibilité auprès des usagers et des partenaires, répond à la volonté de faire de la Délégation de Mayotte, un trait d’union entre les deux départements » souligne le délégué Mohamed Elanrif Bamcolo.