Fermeture totale de la départementale pendant une semaine autour de Soulou

Il y a peu de réseau routier à Mayotte. La seule fermeture de la portion de route départementale à Soulou impose aux habitants du Nord-ouest de faire le tour par Mamoudzou pour atteindre Tsingoni. Depuis ce jeudi, l’affaissement de chaussée sur la RD1 entre le carrefour de Soulou et le rond-point de Tsingoni, fait l’objet de restrictions de circulation.

Selon les premiers éléments d’analyse du phénomène, remis par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) de Mayotte jeudi dans la soirée, l’évolution rapide des désordres pourrait être amplifiée par les épisodes pluvieux attendus dans les prochains jours, pouvant accentuer le risque de glissement de terrain déjà constaté.

Suivant les préconisations du bureau d’étude, la RD1 doit être interdite à la circulation de tous les véhicules. La circulation réduite et surveillée par l’exploitant du réseau routier sera assurée jusqu’à 18h ce vendredi. Et à partir de 18h, elle sera interdite à tous les véhicules et ce jusqu’au jeudi 5 mai 5h30, “afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, la conservation du domaine public routier départemental et de mener les investigations nécessaires à la compréhension du phénomène et aux mesures qui peuvent être envisagées”, rapporte la préfecture qui doit publier un arrêté dans ce sens.

La déviation mise en place passe par les RD 2 / RN 1 / RN 2 et RD 3 comme présenté sur la carte.

Un point sur l’évolution de la situation sera fait par le gestionnaire du réseau le mercredi 4 mai 2022.

“En cas d’infraction, tout conducteur contrevenant à la limitation de tonnage prescrite par l’arrêté susvisé sera puni de l’amende de 750 euros prévue pour les infractions de la 4ème classe au Code de la Route. De plus, le véhicule en infraction fera l’objet d’une mesure d’immobilisation.”

Tous renseignements sur ces restrictions de circulation peuvent être obtenus auprès de la DEAL de Mayotte – Service Infrastructures, Sécurité et Transports – Tel 06 39 09 10 06