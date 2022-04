CONSTITUTION SAS

Par ASSP du 19/04/2022 constitution de SAS : SOULAIMANA S ET FILS.

Capital : 1000 €.

Siège social : 224 RUE HASSOUWERE QUARTIER MATERNELLE 97650 BANDRABOUA.

Objet : L’achat et la vente, tant à des professionnels qu’à des particuliers, via un commerce physique, via un site de e-commerce et/ou sur les marchés, éventuellement par import et export de tous produits destinés à la nourriture pour animaux ; L’achat de produits destinés à être revendus par la société/l’achat de produits nécessaires à la production par la société des articles commercialisés; L’organisation ou la participation d’événements publics ou privés à des fins promotionnels.

Président : Sarati SOULAIMANA, 224 Rue Hassouwere – 97650 BANDRABOUA.

Chaque associé participe aux AG, une part est égale à un vote. Cession soumise au préalable à agrément.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de MAMOUDZOU.