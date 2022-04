AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Centre Hospitalier de Mayotte

MAPA N° 35/TRAV/2022

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE HELISURFACE SUR LE SITE DU CENTRE HOSPITALIER DE PETITE TERRE (HOPITAL MARCEL HENRI)

Avis n° 22-60485 envoyé au BOAMP le 28/04/2022

SECTION I : LA PERSONNE PUBLIQUE Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier de Mayotte

Direction des Achats et de la Logistique – Département Commande Publique

B. P. 04, Tél. 02 69 64 80 34 – Fax. 02 69 61 79 65

97 600 Mamoudzou

Représenté par M. DEFOUR Jean-Mathieu – Directeur Général

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

2.1 Objet du marché :

Le présent marché concerne la réalisation des travaux d’aménagement d’une hélisurface sur le site périphérique de Pamandzi (hôpital Marcel HENRI)

2.2 Classification nomenclature :

45223220-4 : Travaux gros œuvre

45311200-2 : Travaux d’installations électriques.

2.3 Division en lots : oui

Il est prévu de décomposition en 2 lots.

o Lot 1 – Gros œuvre, métallerie

o Lot 2 – Electricité

2.4 – Financement :

Le projet est financé à 100 % par l’Europe dans le cadre des fonds FEDER.

SECTION III : VISITE

L’Entreprise doit, se rendre sur les lieux et prendre connaissance de manière approfondie de la nature et de l’emplacement des travaux, ainsi que des conditions générales et locales qui peuvent avoir une influence sur le bon déroulement des travaux ou sur le prix de ceux-ci.

Contact Adresses envoi demandes Date de visite et lieu de RDV

M. SAINDOU Mouindou

TSH Travaux

Direction Plans et Travaux Profil acheteur www.achatpublic.com

Mail : m.saindou1@chmayotte.fr

Tél : 06 39 20 79 32 Date : Sur RDV

Lieu : Site hôpital Marcel HENRI de Pamandzi

SECTION IV PROCÉDURE

4.1 Type de procédure :

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la commande publique.

4.2 Critères d’attribution :

Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues à l’article R 2152-6 du CCP. L’offre de chaque candidat sera notée en fonction de critères de sélection définis dans le Règlement de Consultation (RC)

4.3 – Date limite de réception des offres : Vendredi 20/05/2022 à 12 heures (heure locale).

4.5 – Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

5.1 -Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable sur le site dont l’adresse Internet est : www.achatpublic.com

5.2 -Les offres sont transmises par voie dématérialisée sur le site : https://www.achatpublic.com avant la date et l’heure limite de réception des offres mentionnée dans le Règlement de Consultation.

5.3-Les candidats DOIVENT adresser leurs demandes pour les renseignements d’ordre administratifs ou techniques par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la suivante : https://www.achatpublic.com

5.4 – INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS :

Tribunal Administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du Collège

97600 Mamoudzou

Tél : 02 69 61 18 56 – Fax : 02 69 61 18 62

Email : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront s’adresser à :

Greffe du Tribunal Administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du Collège

97600 MAMOUDZOU

Date d’envoi du présent avis : 28/04/2022