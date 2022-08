“Santé pour toutes” dans le cadre de la Journée internationale de la sage-femme

A l’occasion de la journée internationale de la sage-femme, l’Ordre des sages-femmes met en lumière sa campagne nationale « Santé pour toutes », qui a pour objectif de faire de la santé et des droits des femmes une priorité pour les prochaines années.

“Qu’il s’agisse de la sphère gynécologique ou de la périnatalité, les indicateurs de santé se dégradent dans notre pays : il est urgent d’agir et les sages-femmes sont des acteurs-clés pour répondre à ces enjeux. Trop de femmes rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins tandis que leurs droits restent fragiles : 1 femme sur 6 n’a pas de suivi gynécologique, 10% d’entre elles ont déjà renoncé à la contraception en raison de son coût et 84% d’entre elles ont rencontré des difficultés pour avorter. La périnatalité est également sous tension, non sans impact sur la qualité de la prise en charge et la sécurité des mères et des nouveau-nés.”

Le rôle des sages-femmes est mal connu, en dépit de leur rôle essentiel pour protéger la santé sexuelle et reproductive des femmes: “31% des Françaises ne connaissent pas les compétences de ces 24000 professionnelles, qui vont bien au-delà de la pratique des seuls accouchements”. Suivi des grossesses et du post-partum, contraception, vaccination, consultations gynécologiques de prévention, IVG sont autant d’activités qui font partie intégrante de leurs missions.

Un manque de reconnaissance qui nuit à la profession, ainsi que “des conditions de travail de plus en plus dégradées, comme l’illustre la pénurie de sages-femmes dans les maternités.”

Aussi, à l’occasion de cette journée, l’Ordre des sages-femmes souhaite interpeller les candidats aux élections législatives en les interrogeant de façon concrète sur leur vision des politiques de santé pour les femmes et sur la profession de sage-femme, et en les incitant à s’engager sur 5 propositions pour défendre la santé, les droits des femmes et la profession de sage-femme. Améliorant leur contribution essentielle à la santé de nos concitoyennes.

“Aussi, se mobiliser pour les sages-femmes, c’est se mobiliser pour toutes les femmes. “