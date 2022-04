Lancement de la 1ère édition de gala de kick-boxing jeunes Réunion-Mayotte

Douze jeunes combattants mahorais, 5 filles et 7 garçons, ont été sélectionnés pour participer au 1er gala de Kick-boxing à La Réunion en juin.

La Ligue Mahoraise de Kick-Boxing, Muaythaï et Disciplines Associées (LMKMDA) et le Boxing Club Bas-de-La-Rivière (BCBLR) de Saint Denis s’associent pour développer des projets de boxe pieds-poings au nom de l’éducation populaire.

Fondateur et coach du BCBLR, Soulaïmana Saïd était en déplacement sur l’île en décembre dernier, afin de détecter des jeunes combattants des catégories Pré-poussins (nés entre 2014 et 2015) à Cadets (nés entre 2006 et 2007) en vue d’un projet d’échanges Réunion-Mayotte : le premier du genre.

Le projet se concrétise cette semaine avec le retour de l’éducateur mahorais sur l’île du jeudi 28 au samedi 30 avril 2022 : il remettra aux 12 jeunes combattants détectés (5 filles-7 garçons) une enveloppe contenant leur billet d’avion, actant ainsi l’organisation de la 1ère édition du Gala Jeunes Réunion vs Mayotte !

L’événement est programmé le samedi 11 juin 2022 au gymnase Bellepierre, à Saint Denis. Les jeunes combattants mahorais, leurs coachs et leurs proches sont attendus ce vendredi 29 avril 2022 à la MJC de M’roalé, à partir de 15h.

Une opération menée dans le cadre de l’Education populaire qui vise à faire évoluer les individus et la société en dehors des cadres d’apprentissage traditionnels.