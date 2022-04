Exposition “#CestnotreHistoire” sur l’esclavage au CD dès ce mercredi

Conçue par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et enrichie pour l’occasion d’un panneau sur Mayotte, #CestnotreHistoire retrace l’histoire de l’esclavage et de ses héritages du XVe au XXe siècle dans l’espace français. “Incluant les dernières recherches sur le sujet, elle présente de manière graphique et synthétique la création d’un système inhumain tout en montrant les résistances et combats qui font aussi cette histoire. Elle donne des clés pour mieux comprendre comment l’histoire de l’esclavage s’inscrit dans le récit national, et en quoi les combats pour l’abolition ont nourri la construction des valeurs de la République.”

Pédagogique, l’exposition comprend des animations numériques visibles sur les téléphones portables.

Cette exposition témoigne du partenariat fructueux entre le Conseil départemental de Mayotte et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

L’exposition sera visible du mercredi 27 avril au vendredi 6 mai 2022 aux horaires d’ouverture du Conseil départemental (de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h en semaine et de 7h30 à 12h le vendredi).

Ce mercredi, elle sera inaugurée à 9h par le président du conseil départemental et un représentant de la préfecture sous le préau dans la cour du conseil départemental. Avec un dépôt de gerbe devant la stèle dans les jardins du Conseil Départemental.

Par la suite, les structures intéressées pourront se rapprocher des Archives départementales de Mayotte pour emprunter l’exposition.