Conférence du CUFR : “Contrôle du discours et apprentissage de la rébellion dans Harry Potter et l’Ordre du Phoenix”

Ce vendredi, le CUFR de Dembéni accueille Florent Hébert, doctorant et enseignant en classe préparatoire au lycée Younoussa Bamana pour une conférence intitulée : « “I must not tell lies” : Contrôle du discours et apprentissage de la rébellion dans Harry Potter et l’Ordre du Phoenix ».

L’intervention mettra en évidence le rôle pivot de Harry Potter et l’Ordre du Phœnix dans la formation du jeune héros et du lecteur qui l’accompagne.

Florent Hébert s’intéresse aux littératures de l’imaginaire, aux études de genre et à la décroissance, thèmes qu’il entrecroise dans sa thèse « Défense de la décroissance ― Savoir, pouvoir et autorité dans la fantasy anglophone contemporaine ». Récemment, M. Hébert a co-dirigé le numéro 63 de la revue Caliban sur l’effondrement dans les œuvres fantastiques.

Vendredi 29/04 à 12h30 dans l’Amphithéâtre du CUFR de Dembéni