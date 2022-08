Avant-première du film documentaire “Wanatsa” ce mercredi à Chirongui

Le Pôle culturel de Chirongui annonce l’avant-première du film Wanatsa ce mercredi, un documentaire tourné au cœur du quartier de Kawéni sur les enfants de l’école T12, cofinancé par France Télévision.

WANATSA “, fruit d’un travail de trois ans sur place. Nous avons consacré un long article à ce film documentaire de Marie Dubois et Rémi Mazet, ““, fruit d’un travail de trois ans sur place.

“Nazmia, aussi vive que tempétueuse, rêve de devenir maîtresse et de retourner se marier à Grande Comore. Nasri, petit voyou au grand cœur livré à lui-même, peine à déclarer sa flamme à Mouniati. Omar, poétique et chétif, veut devenir un homme sous le regard bienveillant de son frère, en attendant de revoir son papa.

Tous les trois, élèves de la classe de CM2 de Moudjibou, préparent un spectacle de fin d’année sur l’abolition de l’esclavage : « Les funérailles de Césaire ».

Comment grandir à Mayotte, dernier né des départements français, quand on a 10 ans, pas de papiers, et peu de perspectives ?

A hauteur d’enfant, WANATSA retrace leur quotidien chahuté dans les méandres de Kaweni, le plus grand bidonville de France.”