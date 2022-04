SCI RHINO VI – Constitution société civile immobilière

Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2022 à Koungou, il a été constitué une société civile immobilière dont les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI RHINO VI

Capital : 100 € divisé en 100 parts de 1 euro libérées en totalité

Siège social : 7 RESIDENCE AZULI – TANARAKI – 97600 KOUNGOU

Objet : L’achat, la gestion et l’exploitation d’immeubles, par bail ou toute autre forme de conventions, que la société pourra acquérir ou faire construire

Toutes opérations financières et commerciales courantes se rattachant directement à l’objet social

Durée : 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Gérant : Monsieur LEMOOSY Léonard

La société sera immatriculée au RCS de Mamoudzou