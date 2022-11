Planning de vaccination du mardi 26 au samedi 30 avril 2022

Ceux qui n’ont pas encore débuté leur démarche vaccinale ou pas encore reçu leur dose de rappel après les deux premières injections (ou la 1ère en cas de contamination), peuvent se rendre dans les centres annoncés cette semaine par l’ARS Mayotte.

L’information concerne aussi ceux qui sont éligibles à la deuxième dose de rappel, c’est à dire les personnes de plus de 60 ans, ainsi qu’à celles de moins de 60 ans qui sont immunodéprimées et qui ont reçu leur dernière dose il y a plus de trois mois.

Cette semaine, les centres de vaccination mobiles seront disposés :

– Le 26 avril à Hamourou – l’enceinte du marché couvert

– Le 28 avril à Poroani – Plateau sportif

– Le 29 avril Mtsapéré /Mroandra – Mosquée au fond du quartier

– Le 30 avril Trévani à côté de la Mosquée

Et pour le dépistage, il est indiqué dans plusieurs cas : lorsque l’on est cas contact d’une personne testée positive, au moindre doute, au moindre symptôme, après une baisse de vigilance ou une situation à risque où les gestes barrières n’ont pas pu être respectés, ou avant de visiter des personnes à risques.