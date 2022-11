Inflation : l’énergie pompe les prix vers le haut en mars

Impossible d’obtenir une tendance sur 12 mois, l’INSEE expliquant qu’en raison de la crise sanitaire, les prix n’ont pas pu être relevés à Mayotte en février et mars 2021 contrairement à l’Hexagone. Les évolutions des moyennes sont donc données sur 14 mois et non sur un an.

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,7 % en mars 2022 à Mayotte. C’était la tendance de l’inflation sur 12 mois en 2017 ! Sur 14 mois, de janvier 2021 à mars 2022, les prix augmentent de 4,8 % à Mayotte.

Dans le monde, l’inflation dépasse les 5%, variable en fonction des pays. L’Europe vit une inflation dite « énergétique », alimentée par le conflit en Ukraine, qui tombe au moment de la reprise post-Covid.

Les prix de l’énergie augmentent fortement en mars à Mayotte, + 2,3 %, « mais de manière bien moindre qu’en février, + 15,1 % », souligne l’INSEE. Qui confirme qu’elle est mue par la hausse des prix des produits pétroliers, + 5,2 %. « La hausse des tarifs de

carburant est concomitante à celle de la bouteille de gaz ».

Les prix des services repartent à la hausse, + 1,3 %. Les tarifs des transports et communications augmentent, + 4,1 %, tirés par ceux du transport aérien.

Les prix de l’alimentaire croissent aussi, + 0,4 %, toujours tirés par ceux des produits frais, + 1,9 %. Le prix du tabac augmente également,+ 1%.

En revanche, les prix des produits manufacturés reculent légèrement en mars, – 0,3 %, tirés à la fois par les prix de l’habillement et des chaussures,- 0,3 %, des meubles, – 3,2 %, et de la papeterie, – 3,5 %.

A.P-L.