De droite à gauche, le constat d’un vote sanction, et des regards tournés vers le “troisième tour”

“Je tiens à remercier l’outre mer qui a soutenu de manière historique Madame le Pen” a salué sur Facebook le principal relais mahorais de la candidate d’extrême droite, l’ancien président du Conseil départemental Daniel Zaïdani. Analysant les résultats comme une “large victoire de Marine le Pen” en outre-mer, Daniel Zaïdani estime que l’héritière du parti frontiste “a su convaincre les Ultramarins grâce à un programme qui colle aux attentes des Ultramarins qu’ils soient aux Antilles-Guyanes, à La Réunion ou à Mayotte. Il y a un décalage qui s’est créé entre l’outre mer et la France hexagonale. Cela montre que cette terre de Noirs et de musulmans n’a pas cédé aux polémiques sur le racisme ou la religion, les Ultramarins se sont concentrés sur les projets, ils ont montré la voie à suivre pour le reste de nos compatriotes qui sont dans l’hexagone.” Injoignable ce lundi par téléphone, il n’était pas possible d’échanger avec l’ancien chef de l’exécutif local sur d’éventuelles ambitions législatives. Mais en décembre dernier, lors de la visite de la candidate qu’il soutenait, ce dernier avait exclu de se présenter à la députation. Nul doute pour autant que l’extrême droite se saisira de cette campagne, forte des très bons résultats engrangés lors de la présidentielle.

A l’opposé de l’échiquier politique, la France Insoumise devra faire front. Portée par une majorité inédite au premier tour à Mamoudzou, elle a elle aussi bénéficié d’un vote sanction à l’encontre du président réélu, et au niveau national, l’Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon se rêve déjà en maître de l’Assemblée nationale.

“Les Outre-Mer et La Réunion ont sanctionné la politique de casse sociale de Macron. Au premier tour en votant massivement pour le programme de l’Union populaire et au second tour pour Marine Le Pen face à Macron” a analysé le député LFI Jean-Hugues Ratenon sur Facebook.

« Nous avons un vote de rejet de la politique d’Emmanuel Macron vis à vis des outre mer, c’est l’expression d’une population abandonnée, oubliée par le pouvoir parisien, c’est un vote de révolte » a-t-il enfoncé sur Réunion la Première. Joint par téléphone, l’élu réunionnais confirme qu’à Mayotte, la campagne pour les législatives est “en préparation, il y aura des candidats sur les deux circonscriptions, il y a des candidats à la candidature” assure-t-il.

Au niveau local, il semble qu’aucun candidat ne soit encore investi pour la circonscription sud. La structuration du comité de campagne Union Populaire à Mayotte doit être bouclée dans le courant de la semaine, nous confie un de ses militants.

La course démarre donc sur le tard pour les deux formations politiques, qui après la présidentielle vont devoir transformer l’essai.

Y.D.