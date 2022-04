CADEMA -Communauté d’Agglomération de Dembéni- Mamoudzou (976)

Pouvoir adjudicateur

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976), Emmanuelle MARTIN,

Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Rue du Commerce, 97600 Mamoudzou , FRANCE.

Tel : +33 269639100. E-mail : emmanuelle.martin@cadema.yt.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Références de l’avis initial paru au BOAMP Parution numéro : 2021_294 DIFF – Annonce n° du 2021-10-21

Description du marché

Objet du marché Travaux de curage, d’entretien et de sécurisation des réseaux et ouvrages eaux pluviales sur le territoire de la CADEMA

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 90470000, 44141000, 45233141, 45341000

Code NUTS : FRY50

Caractéristiques principales

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

Informations sur l’attribution du marché

Critères d’attribution retenus :

Aucun critère.

Attribution :

LOT N° 1 : attribué

Intitulé :

Travaux de curage des réseaux et ouvrages eaux pluviales – Cadema Nord : Kawéni

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nombre total d’offres reçues : 24

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

MGS , 58 RUE YOUNOUSSA BAMANA MLIMANI , 97640 , SADA , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : attribué

Intitulé :

travaux de curage des réseaux et ouvrages eaux pluviales – Cadema centre 1 : Cavani Mtsapere

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nombre total d’offres reçues : 26

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

LA MAHORAISE DE L’ENVIRONNEMENT , 32 CHAMPS DES YLANGS COMBANI , 97680 , TSINGONI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 3 : attribué

Intitulé :

travaux de curage des réseaux et ouvrages eaux pluviales – Cadema centre 2 : Tsoundzou 1 et 2 Vahibé Passamainty

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nombre total d’offres reçues : 25

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

SARL BTP CENTER , 191 BOULEVARD DU SOLEIL LEVANT , 97660 , DEMBENU , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 4 : attribué

Intitulé :

travaux de curage des réseaux et ouvrages eaux pluviales – Cadema sud tsararano, Dembéni, Iloni, Hajangua, Ongojou

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

EURL CHADHULI TRAVAUX PUBLIC , 37 RUE DE LA CARRIERE COLAS DOUJANI 3 , 97600 , MAMOUDZOU , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 5 : attribué

Intitulé :

Kaweni – Mamoudzou

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

MBTP , 4 RUELLE BAMANA TSARARANO , 97660 , DEMBENI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 6 : attribué

Intitulé :

Cavani – Mtsapere

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

LA MAHORAISE DE L’ENVIRONNEMENT , 32 CHAMPS DES YLANGS COMBANI , 97680 , TSINGONI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 7 : attribué

Intitulé :

tsoundzou 1 et 2, Vahibé, Passamainty

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

M’RIBA , 49 BOULEVARD DES AMOUREUX , 97615 , DZOUADZI-LABATTOIR , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 8 : attribué

Intitulé :

Tsararano, Dembéni, Iloni, Hajangua, Ongojou

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

MAY ENVIRONNEMENT , 23 RUE FLAOUNI , 97680 , TSINGONI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 9 : attribué

Intitulé :

Kawéni, Mamoudzou

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

TAMADJEMAS , 19 LOT VAHIBE , 97600 , MAMOUDZOU , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 10 : attribué

Intitulé :

Cavani -Mtsapere

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

MBTP , 4 RUELLE BAMANA TSARARANO , 97660 , DEMBENU , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 11 : attribué

Intitulé :

Tsoundzou 1 et 2; Vahibé, passamainty

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

MGS , 58 RUE YOUNOUSSA BAMANA MLIMANI , 97640 , SADA , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 12 : attribué

Intitulé :

Tsararano, Dembéni, Iloni, Hajangoua, Ongojou

Date d’attribution du marché : 30 mars 2022

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

MBTP , 4 RUELLE BAMANA TSARARANO , 97660 , DEMBENI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte , Les hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou , MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611856. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr

Date d’envoi du présent avis

25 avril 2022