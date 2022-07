Réélection d’E. Macron: avant les législatives, “deux mois de période utile pour la population”, pour Ben Issa Ousseni

Dans un communiqué, le président Ben Issa Ousseni commence par féliciter Emmanuel Macron en lui souhaitant, ironie ou pas, “bonne chance”: ” Je lui souhaite de réussir pour la France, pour les populations ultramarines et bien sûr pour Mayotte où s’expriment tant d’attentes de la population ».

Tout en déplorant le niveau très élevé de l’abstention, Ben Issa Ousseni voit dans le score élevé de Marine Le Pen à Mayotte, “l’illustration sans surprise du besoin de la population d’être entendue sur les questions de l’immigration clandestine, de la sécurité et du pouvoir d’achat.”

A l’unisson de beaucoup de partis, le président LR regarde désormais vers les élections législatives ouvrant vers “une nouvelle majorité à l’Assemblée”, mais surtout, “il faut que ces deux mois soient autant que possible une période utile pour la population. Comme je l’ai déjà indiqué, les compteurs sont remis à zéro, nous regardons devant et je serais pleinement disponible pour toutes les questions qui concerneraient notre territoire et les mahorais(es) ».