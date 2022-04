Fin du Live – Présidentielle : Emmanuel Macron, réélu pour un deuxième mandat

21h : Emmanuel Macron est réélu avec 58,8% des voix.

20h : Les bureaux de vote ont fermé depuis 19h à Mayotte. Les dépouillements sont en cours. Pas de manifestation de foule en attendant les résultats, contrairement au Champ-de-Mars à Paris. En période de ramadan, les croyants de Mayotte se sont pourtant retrouvés pour les repas de rupture de jeûne, mais pas de rassemblement annoncé.

17h: Le taux de participation à 17h pour le second tour de l’élection présidentielle est estimé à 41,21 % à Mayotte, contre 38,19% au 1er tour. Une meilleure mobilisation donc, d’autant que lors de l’élection présidentielle de 2017, le taux de participation à Mayotte au second tour à la même heure était estimé à 34,53 %. En contradiction avec les ressentis dans certains bureaux de vote, “c’est calme”, se lamentaient les responsables de bureau à Koungou Maraîcher à 16h où à peine un tiers des électeurs s’était déplacé.

Dans ce bureau, le tas de bulletin “Macron” était déposé à l’envers, texte non apparent, et remis à l’endroit lors de notre arrivée.

12h: Le taux de participation estimé à midi pour ce second tour de l’élection présidentielle est de 17,02% à Mayotte, tiré vers le haut notamment par Mamoudzou, 18,35%. En très légère hausse sur le département par rapport au 1er tour (16,98%), et de plus d’un point de mieux sur le second tour de 2017 à la même heure, 15,81%. A l’image de la plupart des Outre-mer où la participation est également en hausse, 2 points de plus à La Réunion par rapport au 1er tour, 22,82%.

Le vote est clos aux Antilles dont les habitants ont voté ce samedi, comme à Saint-Pierre et Miquelon, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et en Polynésie, les résultats ne seront pas connus avant la fin des dépouillements en métropole ce dimanche. Il faut noter un sursaut républicain chez les Guadeloupéens s’étaient mobilisés à 42,36% à 17%, soit plus de 7 points de plus qu’au 1er tour.

11 h: Au regard des scores du 1er tour, les regards sont tournés à Mayotte comme en métropole vers les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui avait appelé à “ne pas donner une seule voix à madame Le Pen”. Pas de consignes de vote, mais un sondage interne au parti qui excluait donc un suffrage vers les RN, donnait un gros tiers pour le vote blanc ou nul, un tiers pour Emmanuel Macron, et un petit tiers pour l’abstention. C’est dans ce dernier ou parmi les “blanc ou nul”, que pourrait se cacher des bulletins en réalité destinés à Marine Le Pen dans le secret de l’isoloir. Rien de certain malgré tout, les vote pour J-L. Mélenchon étant davantage un vote d’adhésion que de rejet, une proportion inverse chez la leader RN.

A l’échelle du pays, plus de 600.000 procurations supplémentaires ont été émises entre les deux tours. Ce qui a également été interprété par un sursaut républicain, mais qui pourrait être le simple fait d’un week-end de déplacements familiaux pour ces vacances de Pâques qui touchent les trois zones en métropole.