Trois ans de prison pour mutilation au fusil Airsoft lors des affrontements Mirereni/Combani

Comme le relate la gendarmerie de Mayotte, « le 14/01/2022 et le 21/02/2022, dans un contexte d’affrontements entre les villages de Combani et de Miréréni, un originaire du 1er village blesse deux originaires du second en faisant usage d’une arme de type Airsoft. La première victime perd l’usage de son œil tandis que pour la seconde, une opération est rendue nécessaire pour extraire 5 plombs logés dans son corps.

De fil en aiguille, recoupant témoignages, clips vidéo de rap, réseaux sociaux et tapissage, les militaires de la brigade de Sada parviennent à identifier le mis en cause. Interpellé le 19/04/2022, il nie les faits malgré les éléments réunis à son encontre. Jugé en comparution immédiate à l’issue de sa garde à vue, il a été condamné à 3 ans de prison avant de faire l’objet d’une incarcération immédiate à la maison d’arrêt de Majicavo. »