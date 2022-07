Ouverture des inscriptions aux transports scolaires 2022/2023

Tout collégien, lycéen ou étudiant qui souhaite s’inscrire ou se réinscrire afin de bénéficier de sa carte de transport scolaire pour la prochaine rentrée est invité à s’inscrire en quelques minutes sur le site internet halo.yt rubrique inscription en ligne ou à récupérer son formulaire auprès des services de Transdev Mayotte. Inscrivez-vous sans plus attendre afin que votre dossier soit traité le plus tôt possible et récupérez votre carte pendant les vacances scolaires de juillet et août 2022. Pour plus de renseignements, contactez Transdev Mayotte au 0269 666 360.