Mayotte accueille la délégation des Miss Régionales

L’Agence d’Attractivité et Développement Touristique de Mayotte (AaDTM) et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), ont officialisé leur partenariat ce mercredi en faveur du développement d’une offre touristique davantage tournée vers la transition écologique. L’occasion de présenter le dispositif Fonds Tourisme Durable.