Arnaques au distributeur automatique, un escroc interpellé à Mamoudzou

Dans la lignée de ces faits, plusieurs plaintes étaient prises depuis le mois de février 2022 avec un mode opératoire également bien spécifique.

L’escroc prenait attache avec sa victime identifiée comme étant client de la BFC. Prétextant qu’il n’était pas en mesure de réaliser un retrait, l’escroc demandait à la victime son numéro de compte pour réaliser un virement immédiat de 1 000 euros à son bénéfice. Un dépôt d’espèce fictif par formulaire était réalisé ce qui créditait temporairement la somme sur le compte de la victime. Cette dernière, à la consultation de ses comptes bancaires, constatait le crédit de la somme, et accédait à la requête de l’escroc : retrait au distributeur d’une somme de 1000 euros et remise en main propre à ce dernier.

Une enquête minutieuse et approfondie des fonctionnaires du STPJ de la DTPN, permettait l’identification du mis en cause, qui était rapidement interpellé par la BAC le 19/04/22. Il était formellement reconnu par l’ensemble des victimes et reconnaissait être l’auteur de l’ensemble des plaintes recueillies avec le mode opératoire défini ci-dessus. 9 victimes au total soit 9000 euros de préjudice. Il était déféré le 21/04/2022 et écroué au centre pénitentiaire de Majicavo.