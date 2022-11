Météo France a publié sur son site un récapitulatif de la dernière saison des pluies, close au 30 avril 2022. Il confirme la première tendance qu'avait dégagé Laurent Floch dans nos colonnes, elle fut "plus courte et plus intense". C'est la 5ème saison la plus arrosée depuis 1996 et la 7ème la plus chaude