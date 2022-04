Six accusés condamnés à la cour d’assise des mineurs pour tentative d’assassinat et violences aggravées

La session d’assises débutée ce mardi s’achevait ce jeudi soir avec la condamnation de six mineurs, et ce pour des chefs différents, après un épisode remontant au 23 janvier 2018.

Un fait divers obscur matérialisé par un guet apens, un passage à tabac en règle et surtout, une tétraplégie à vie pour la victime.

Après trois jours de procès, les six mineurs étaient condamnés entre 2 et 10 ans de prison ferme. Deux d’entre eux pour tentative d’assassinat, le reste pour violences aggravées.

