Selon l’IEDOM, le climat des affaires à Mayotte a été favorable au quatrième trimestre 2021

Le quatrième trimestre 2021 aura été à l’image de l’année écoulée. Le climat des affaires a conservé une dynamique soutenue ; en atteste, d’après les résultats de l’enquête de conjoncture, l’indicateur des affaires qui se maintient à un niveau élevé 199.6 points. Ce contexte traduit incontestablement l’optimisme des chefs d’entreprise de l’île.

En effet, parmi les entreprises interrogées, 73,1 % font état d’une progression de leur chiffre d’affaire par rapport au troisième trimestre 2021. Ce climat économique a notamment profité aux secteurs du BTP et du commerce. Néanmoins, les chefs d’entreprise restent pessimistes sur deux points clés. Tout d’abord, les difficultés liées au recrutement ; ensuite la situation de leur trésorerie qui demeure toujours une source d’inquiétude à leurs yeux. Pourtant, pour le septième trimestre consécutif, les chefs d’entreprises interrogés restent optimistes sur leur volonté d’investir à l’horizon d’un an.

Une tendance inflationniste qui pour l’heure ne nuit pas à l’économie de Mayotte

Concernant l’inflation, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 % entre septembre et décembre 2021. Cette hausse est notamment tirée par les prix de l’énergie (+4,2 %). Pour leur part, les prix de l’alimentation et des produits manufacturés connaissent certes une augmentation, mais davantage modérée avec respectivement +1,3 % et +0,6 %. Seuls les prix des services ont connu un recul sur la même période (-2,1 %).

Malgré cette tendance inflationniste, la consommation des ménages progresse au quatrième trimestre 2021, notamment portée par la consommation de produits courants et des biens d’équipements des foyers. Ainsi, entreprises et ménages confondus, la valeur totale des importations progresse de +41,5 % sur la période.

Un climat des affaires qui reste donc favorable en 2021. Reste à savoir si les prochaines enquêtes auprès des chefs d’entreprises témoigneront d’incertitudes quant aux conséquences économiques liées au contexte géopolitique.