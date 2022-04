Nourdine Dahalani (CGT-FO) élu président du conseil de la CSSM

Monsieur Nourdine DAHALANI (CGT-FO) a été élu président pour les 4 prochaines années ; il succède ainsi à Monsieur Salim NAHOUDA, président de la CSSM depuis 2012. En effet, après 10 années à la présidence de la CSSM, le Conseil du 21 avril 2022 ferme les chapitres d’une histoire commune avec M. NAHOUDA. Cet événement marque la fin de son mandat, arrivé à terme le 31 mars dernier, en qualité de président de la CSSM. Cependant ce dernier reste membre du Conseil.

Le Président du Conseil est entouré de 3 Vice-Présidents.

Il s’agit de : – M. Ali NIZARY (UNAF), premier vice-président; – M. Ousséni BALAHACHI (CFDT), deuxième vice-président; – Mme Laini MOGNE MALI (FNSEA), troisième vice-présidente; Cadre de la fonction publique à la Direction régionale des douanes de Mayotte depuis 2006, M. Nourdine DAHALANI connait bien la CSSM du fait de ses anciennes responsabilités de Président de la Commission de recours amiable (CRA) de janvier 2018 au 31 mars 2022, au titre des organisations syndicales des salariés. Il est également Président du Comité local de la Mutuelle des Finances. M. Nourdine DAHALANI a débuté sa carrière dans la fonction publique, au Rectorat de Mayotte de 1994 à 1996. Ensuite, en tant qu’Inspecteur de Douanes en région Parisienne de 2001 à 2006. Le nouveau Président du Conseil aura à cœur d’œuvrer pour la convergence des droits sociaux en négociant les moyens nécessaires, tout en s’assurant de l’accompagnement des entreprises. La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) est un organisme multi-branches qui recouvre les cotisations sociales et verse des prestations sociales sur le territoire de Mayotte.

La CSSM est depuis sa création en 1977, l’organisme unique de sécurité sociale du régime général à Mayotte et gère cinq branches depuis le 1er janvier 2015, ainsi qu’une partie du front-office du régime agricole (dont la gestion est confiée à la MSA d’Armorique). La nouveauté du Conseil de la CSSM à compter de 2022, est d’intégrer le droit commun quant à sa gouvernance. Le Conseil comporte dorénavant en son sein des représentants des employeurs et des représentants des salariés et un troisième collège associant les représentants de la société civile. M. Nourdine DAHALANI a pour objectif d’être le Président de l’ensemble des représentants des 3 collèges, dans un souci de cohésion et d’efficacité collective. Il prévoit également une collaboration étroite avec la Direction de la CSSM et son personnel. Dans les prochaines semaines, le Président du Conseil sera amené à rencontrer les différents partenaires locaux et nationaux de la CSSM.