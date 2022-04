Les volailles Mon Pouleti certifiées « Halal » par le Grand Cadi

Les représentants du conseil cadial ainsi que Le Grand Cadi, HAMADA SAANDA Mahamoudou, se sont rendus sur le site de l’abattoir de volailles à Kahani le jeudi 21 avril 2022 afin de certifier que la composition et les procédés utilisés rendent les produits Mon Pouleti licites en vertu de la loi islamique.

« Nous sommes particulièrement attentifs aux attentes des consommateurs mahorais et la question de la certification halal nous a souvent été posée. Bien que nous ayons toujours appliqué le même procédé de production nous avons décidé d’officialiser les choses pour que chacun puisse manger en toute confiance nos volailles. A ce titre nous remercions chaleureusement le conseil cadial et Le Grand Cadi de Mayotte pour leur regard avisé, sans eux, nous n’aurions pas pu valider cette certification localement. » précise Elhad-Dine HAROUNA, Président d’AVM.

Des produits certifiés 100 % Halal pour le plus grand plaisir de toute la famille !

Pour AVM, c’est une réelle volonté de mettre à disposition des consommateurs des produits en adéquation avec les rites religieux très ancrés sur le territoire.

À propos : AVM a lancé la marque Mon Pouleti en 2018 et se place sur une offre de volaille locale à destination de la population mahoraise. L’objectif est d’offrir de la volaille saine, d’une grande qualité gustative et élevée dans un respect strict des conditions de bien-être, en privilégiant un circuit court. En 2021, AVM a inauguré son nouveau site d’abattage à Kahani.