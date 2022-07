AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SERVICES – VILLE DE MTSANGAMOUJI (976)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Ville de MTsangamouji (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000882900018

Code postal / Ville : 97600 M’tsangamouji

Groupement de commandes : non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Moyens d’accès aux documents de la consultation

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : SOUFFOU Tchico Afaya – Tél : +33 639991508 – Mail : dauf@mairiedemtsangamouji.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Capacité économique et financière : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Capacités techniques et professionnelles : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Lundi 16 mai 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d’attribution : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus

avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 100 et énoncés ci-dessous :

1. Critère Prix des prestations pondéré à 40 %.

La notation du critère sera effectuée suivant la formule suivante :

Formule inversement proportionnelle, soit : Note= (montant HT le moins élevé)/(montant HT proposé pour cette offre)* note maxi

2. Critère Valeur technique pondéré à 60 %.

2.1. Sous-critère Appropriation des enjeux et des objectifs du projet pondéré à 20 sur 100 points.

Connaissance et appropriation des éléments de contexte

Cohérence avec le programme

Motivations.

2.2. Sous-critère Calendrier prévisionnel pondéré à 10 sur 100 points.

Délai et cohérence du planning par rapport à l’opération.

Le candidat pourra adapter son planning s’il considère que certaines étapes sont nécessaires.

2.3. Sous-critère La pertinence des références fournies par le candidat sur les opérations similaires pondéré à 40 sur 100 points.

2.4. Sous-critère Niveau de compétence et de qualification de l’équipe mis à disposition, organisation et mode de fonctionnement pondéré à 30 sur 100 points.

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : Etudes d’opportunité et de faisabilité du contournement accès nord de M’tsangamouji

Classification CPV : 79314000

Type de marché : Services

Description succinte du marché : Le présent marché concernent les prestations désignées ci-dessous :

Etudes d’opportunité et de faisabilité du contournement accès nord de M’tsangamouji

Le diagnostic :identifier les enjeux et de permettre de décider des objectifs du projet

L’opportunité :aborder l’évolution du territoire concerné sous tous les aspects

La faisabilité :porter sur les réponses identifiées comme les plus pertinentes

Lieu principal d’exécution : Commune de M’tsangamouji

Durée du marché (en mois) : 3

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : non

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : non

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

14 avril 2022