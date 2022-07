AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SERVICES – SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE MAYOTTE (976)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20009346600015

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Moyens d’accès aux documents de la consultation

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Ahamada FAHARDINE, le Président – Mail : inaya.ahamada@smeam.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacités techniques et professionnelles : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel

d’encadrement pour chacune des trois dernières années

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles

sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des

responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 04 mai 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : Maîtrise d’oeuvre partielle pour le suivi des travaux de réhabilitation de 5 mini-stations d’épuration des communes rurales

Classification CPV : 71336000

Type de marché : Services

Description succinte du marché : Le périmètre des prestations porte sur le suivi, le contrôle et visa des travaux de réhabilitation des 5

mini-step concernées par les 2 marchés ci-dessous :

– lot 1 : Travaux de réhabilitation des mini-step de Hamjago et M’tsangamboua

– lot 2 : Travaux de réhabilitation des mini-step de M’tsangamouji, Miréréni et Bandraboua.

Lieu principal d’exécution : Mayotte

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

SECTION 5 : INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT :

LOT 1 : HAMJAGO ET M’TSANGAMBOUA

Classification CPV : 71336000

Valeur estimée du lot hors TVA : 30000 euros

Lieu d’exécution du lot : Mayotte

LOT :

LOT 2 : M’TSANGAMOUJI, BANDRABOUA ET MIRERENI

Classification CPV : 71336000

Valeur estimée du lot hors TVA : 30000 euros

Lieu d’exécution du lot : Mayotte

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : non

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

14 avril 2022