L’appel à projets “Les p’tits fundis du lagon” 2022-2023 du Parc Marin est ouvert

Un appel à projets pour accompagner les enseignants

L’un des objectifs du Parc est de contribuer à la réduction des pressions directes (braconnage, déchets, pollutions…) et indirectes (déforestation, artificialisation des sols…) sur les écosystèmes marins par une modification des comportements en mer et à terre. Cette évolution passe par la prise de conscience de la beauté et de la richesse du lagon, de sa fragilité et de l’impact de nos actions en mer et à terre sur son état de santé. Dans une île où 50% de la population a moins de 18 ans, le rôle des enseignants est fondamental et le Parc souhaite accompagner ceux d’entre eux qui partagent cet objectif. Le Parc naturel marin, à travers le programme « Les p’tits fundis du lagon », peut apporter des contenus pédagogiques en classe, sur le terrain et en sortie en mer, ainsi qu’un soutien financier au projet

Pour poser votre candidature, cliquez ici