La ville de Mamoudzou et le groupe Cananga s’unissent pour la création d’un parc agricole à Kawéni

Après le défi de la rénovation urbaine de Kawéni , le groupe Cananga et la ville de Mamoudzou perpétuent leur collaboration par le biais d’un nouveau projet, des plus ambitieux. Grâce à la rétrocession à titre gracieux d’un terrain de 15 hectares, un parc agricole va bientôt voir le jour à Kawéni, à moins de deux kilomètres du centre de Mamoudzou. ” L’idée c’est de sanctuariser une parcelle pendant une durée de 20 ans” , durée pendant laquelle la ville de Mamoudzou aura l’exploitation de la parcelle, explique M Gamil Kakal, président exécutif de Cananga. “On veut recréer ce qu’était ce périmètre auparavant”, c’est à dire un périmètre agroforestier.

Le choix d’un parc agricole a ainsi été fait pour offrir une activité qui répond aux besoins alimentaires des populations, lutter contre la dégradation des sols et de l’environnement, retrouver des pratiques agricoles existantes…

Mais au delà, “on ne peut pas nier la dimension écologique et sociale ressentie dans le projet de la mairie” explique le directeur de Cananga. Ainsi, les “micro activités qui vont se développer sur ce parc agricole” auront des prolongements dans les activités de maraîchage, dans la culture, dans l’élevage…

Le projet entend s’appuyer sur l’insertion par l’activité économique afin de mettre en œuvre le parc agricole mais aussi le gérer et l’exploiter. Les activités de plantation, de mise en culture, de récolte et de taille des végétaux seront réservées à une structure d’insertion par l’activité économique. Il s’agira de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, tout en sensibilisant le grand public à la diffusion des bonnes pratiques agricoles.