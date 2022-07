AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX – VILLE DE KOUNGOU (976)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Ville de Koungou (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000881100016

Code postal / Ville : 97690 Koungou

Groupement de commandes : non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Moyens d’accès aux documents de la consultation

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Commune de Koungou – Tél : +33 0639219715 – Mail : commandepublique@koungou.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Memoire Technique prérempli à joindre obligatoirement

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Samedi 21 mai 2022 – 17:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : RENOVATION ECOLE MATERNELLE “KOUNGOU PLATEAU”

Classification CPV : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Les bâtiments de cet etablissement presentent une grande vetustée, ce marché concerne sa

rehabilitation.

Lieu principal d’exécution : Koungou

Durée du marché (en mois) : 5

Valeur estimée hors TVA : 384717 euros

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

SECTION 5 : INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT :

CHARPENTE COUVERTURE

Classification CPV : 45261100

Valeur estimée du lot hors TVA : 13225 euros

Lieu d’exécution du lot : KOUNGOU

LOT :

ELECTRICITE CFO CFA

Classification CPV : 45311000

Valeur estimée du lot hors TVA : 89885 euros

Lieu d’exécution du lot : Koungou

LOT :

PLOMBERIES SANITAIRES

Classification CPV : 45330000

Valeur estimée du lot hors TVA : 52014 euros

Lieu d’exécution du lot : koungou

LOT :

menuiseries metallerie serrurerie

Classification CPV : 45421000

Valeur estimée du lot hors TVA : 99710 euros

Lieu d’exécution du lot : koungou

LOT :

finition second oeuvre

Classification CPV : 45000000

Valeur estimée du lot hors TVA : 83243 euros

Lieu d’exécution du lot : Koungou

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : non

Autres informations complémentaires :

les visites sont organisées les

vendredis 29 avril,6-13-20 mai 2022

Mercredis 4-11-18 mai 2022

RDV à 14h00 devant l’etablissement

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

19 avril 2022