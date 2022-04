Deux policiers agressés ce lundi soir entre Doujani et Passamainty

Sur le coup de 21h40, un projectile a brisé la vitre passager avant droit et pénétré dans l’habitacle, blessant ainsi les deux policiers à la tête. Une pierre deux coups…

Le véhicule de police s’est directement arrêté, et les policiers un peu étourdis on eut le temps d’appeler les secours. Ayant subis des examens de contrôle à l’hôpital, les deux policiers ont reçu des ITT mais rien de trop grave, « plus de peur que de mal » nous dit-on du côté du commissariat. Si sur le coup leurs collègues qui les suivaient se sont surtout préoccupés de l’état de santé des policiers attaqués et qu’aucune interpellation n’a pu avoir lieu lors des faits, une enquête a tout de même été ouverte. Un nouveau fait de violence gratuite à l’encontre des forces de l’ordre qui semble purement symbolique.